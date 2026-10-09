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Hindi News ›   Video ›   India News ›   Delhi Police makes a special appeal to the public ahead of CJP's protest at Jantar Mantar

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से की खास अपील, लिखा खुला पत्र

Fri, 09 Oct 2026 06:30 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Fri, 09 Oct 2026 06:30 PM IST
Delhi Police makes a special appeal to the public ahead of CJP's protest at Jantar Mantar
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से एक खास अपील की है। दिल्ली पुलिस ने एक खुला पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि विरोध के दौरान पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, "यूनिफॉर्म (वर्दी) के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है।"
 
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