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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से की खास अपील, लिखा खुला पत्र
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:30 PM IST
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने जनता से एक खास अपील की है। दिल्ली पुलिस ने एक खुला पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि विरोध के दौरान पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, "यूनिफॉर्म (वर्दी) के पीछे भी एक इंसान है, जिसका अपना परिवार है।"
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