{"_id":"6ac8e69a33ba3d8b9a0b5b72","slug":"delhi-metro-luggage-rules-how-much-luggage-can-you-carry-on-the-delhi-metro-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली मेट्रो में कितना सामान ले जा सकते हैं? अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते है तो ये वीडियो आपको जरुर देखना चाहिए। दिल्ली मेट्रो के नियमों के अनुसार आप अपने साथ अधिकतम कितने किलो का बैग ले जा सकता है। इस वीडियो में समझते हैं कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के सामान से जुड़े अधिकारिक नियम क्या हैं ताकि सफर में कोई परेशानी न हो।

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