हल्लाबोल: प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर की जगह कोई नया स्थान तय करे सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

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चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच ने यह बात तब कही जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सक्षम अधिकारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर के अलावा किसी दूसरी जगह की पहचान करने पर विचार करेंगे। शीर्ष सरकारी वकील ने बेंच से इस बात को अपने आदेश में दर्ज करने का आग्रह किया और बताया कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी इस सुझाव से सहमत थे। बेंच ने कहा, 'सुनवाई के दौरान यह सुझाव भी दिया गया और सभी पक्षों के सीनियर वकील/वकील इस बात पर सहमत थे कि अब समय आ गया है कि शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से विरोध करने वालों के लिए ऐसी उपयुक्त जगह की पहचान की जाए और उसे तय किया जाए जहां सभी बुनियादी सुविधाएं दी जा सकें। सक्षम अधिकारी इस सुझाव पर विचार करें और उचित निर्णय लें।' कार्यवाही के दौरान, बेंच को बताया गया कि दिल्ली पुलिस ने सीजेपी और इंडियन यूथ कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन के लिए तय जगह, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।बेंच को यह भी बताया गया कि रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की संभावना पर भी विचार नहीं किया गया था। वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही थी, तो अधिकारी प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान में इकट्ठा होने की अनुमति दे सकते थे।सीजेआई ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने से जुड़ी व्यावहारिक दिक्कतों की ओर इशारा किया और कहा कि आस-पास सरकारी आवास और कुछ सांसदों के घर हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी पर भी प्रकाश डाला और कहा कि वहां सरकारी आवास हैं। कुछ सांसद सामने वाली लेन में रहते हैं। प्रदर्शनकारियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें वहां शौचालय की सुविधा भी नहीं मिलती है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने उस जगह पर इमरजेंसी मेडिकल मदद पहुंचाने में आने वाली दिक्कतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रदर्शनकारी बीमार पड़ जाता है, तो एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में परेशानी हो सकती है। आदेश लिखवाए जाने के बाद, सरकारी वकील ने फिर से कहा कि केंद्र सरकार प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी जगह तय करने पर विचार करेगी।