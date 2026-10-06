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इंडिगो फ्लाइट में बिगड़ी महिला की तबीयत, प्लेन में ही बना 'इमरजेंसी वार्ड'; मसीहा बने चार डॉक्टर

Tue, 06 Oct 2026 07:03 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 06 Oct 2026 07:03 PM IST
Delhi Aizawl Indigo Flight Medical Emergency, Woman falls ill on Indigo flight
दिल्ली से आइजोल जा रही इंडिगो की एक उड़ान में तीन अक्तूबर को एक 32 वर्षीय महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। महिला क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित थी।
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