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इंडिगो फ्लाइट में बिगड़ी महिला की तबीयत, प्लेन में ही बना 'इमरजेंसी वार्ड'; मसीहा बने चार डॉक्टर

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 06 Oct 2026 07:03 PM IST







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दिल्ली से आइजोल जा रही इंडिगो की एक उड़ान में तीन अक्तूबर को एक 32 वर्षीय महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। महिला क्रॉनिक किडनी डिजीज से पीड़ित थी। ... और पढ़ें

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