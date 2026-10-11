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यूपी कांग्रेस कार्यालय में क्यो चले लात-घूसे और जूते? पदभार ग्रहण करने पहुंचे थे आराधना मिश्रा व इमरान मसूद

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sun, 11 Oct 2026 08:35 PM IST







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लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में यूपी कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान विवाद की स्थिति बन गई, इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। ... और पढ़ें

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