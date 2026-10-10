जंतर मंतर से लेकर सीपी तक दिल्ली में सीजेपी का हल्लाबोल

{"_id":"6ac78471a015ccbe48066b60","slug":"in-gaya-an-8-year-old-brother-performed-the-pind-daan-ritual-for-his-sister-the-mother-wept-as-she-remembe-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गयाजी में 8 साल के भाई ने बहन का किया पिंडदान, 15 साल की बेटी के अधूरे सपनों को याद कर रोई मां","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}