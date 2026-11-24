1996 की संधि में गंगा के पानी के बंटवारे के लिए तीन स्तरों वाला फॉर्मूला तय किया गया। यह व्यवस्था जनवरी से मई के बीच यानी गर्मियों के शुष्क मौसम में लागू होती है। इसके लिए 1949 से 1988 के बीच गंगा में पानी के औसत प्रवाह के पुराने आंकड़ों को आधार बनाया गया। पानी का बंटवारा हर 10 दिन की अवधि के हिसाब से तय किया गया है। इस समझौते के मुताबिक अगर फरक्का में गंगा का जल प्रवाह 70 हजार क्यूसेक या इससे कम रहता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच पानी बराबर बांटा जाएगा। वहीं अगर प्रवाह 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक के बीच रहता है, तो बांग्लादेश को 35 हजार क्यूसेक पानी मिलेगा और बाकी पानी भारत के हिस्से में जाएगा।



इसके अलावा अगर पानी का प्रवाह 75 हजार क्यूसेक या इससे अधिक होता है, तो भारत को 40 हजार क्यूसेक पानी मिलेगा और बचा हुआ पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा। इस तरह संधि में पानी की उपलब्धता के आधार पर दोनों देशों के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई गई थी। उस समय इस समझौते को भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना गया था।



संधि में 11 मार्च से 10 मई के बीच तीन अलग-अलग 10 दिनों की अवधि में दोनों देशों को 35-35 हजार क्यूसेक पानी देने का प्रावधान है। वहीं बांग्लादेश की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि समझौते में पानी की न्यूनतम गारंटी तय नहीं की गई है। अगर फरक्का बैराज पर पानी का बहाव किसी 10 दिन की अवधि में 50 हजार क्यूसेक से नीचे चला जाता है, तो क्या होगा? इसे लेकर पानी की किसी तय मात्रा का फॉर्मूला नहीं है। हालांकि, ऐसी स्थिति में दोनों देश आपातकालीन आधार पर तुरंत बातचीत करके समस्या का समाधान करेंगे। ऐसे में बांग्लादेश के कई नेता और जल संसाधन मंत्री संधि में गारंटी क्लॉज जोड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।



भारत के लिए संधि में न्यूनतम गारंटी का प्रावधान न होना काफी अहम है। इससे पानी का बहाव 50 हजार क्यूसेक से कम होने पर दोनों देशों को बातचीत के जरिए पानी का बंटवारा तय करने की गुंजाइश मिलती है। दरअसल, 1977 के समझौते में बांग्लादेश को उसके तय हिस्से का कम से कम 80 फीसदी पानी देने की गारंटी थी। वहीं 1982 के समझौता में इस शर्त को हटा दिया गया। 1996 में मौजूदा संधि पर दोनों देशों के बेहतर रिश्तों के दौर में सहमति बनी थी। अब बांग्लादेश में बीएनपी की ओर से न्यूनतम गारंटी की मांग उठने से नवीनीकरण पर बातचीत मुश्किल हो सकती है।



समय के साथ 1996 की गंगा जल संधि को लेकर दोनों देशों में आलोचना होती रही है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि इस संधी में बढ़ती आबादी की पानी की जरूरतों और जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाली चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखा गया। अब दोनों देश संधि की शर्तों में बदलाव चाहते हैं। भारत मार्च से मई के बीच अपने लिए 30 से 35 हजार क्यूसेक अतिरिक्त पानी की मांग कर सकता है। वहीं बांग्लादेश फरवरी से मई तक 40 हजार क्यूसेक पानी की गारंटी, लंबी अवधि की संधि और बाढ़ से जुड़े आंकड़े साझा करने की मांग कर रहा है।



भारत चाहता है कि नई गंगा जल संधि में उसकी घरेलू जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। इसमें बढ़ती आबादी, खेती के लिए पानी की मांग और नदी के बदलते प्रवाह जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं बिहार ने इस समझौते को आगे बढ़ाने पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है कि गंगा का पानी बांग्लादेश की ओर मोड़ने से बिहार के विकास पर असर पड़ सकता है। इस पर भारत के विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि संधि के नवीनीकरण को लेकर होने वाली बातचीत में बिहार के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।