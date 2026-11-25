1 of 11 आज की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...

आज बुधवार, 25 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल के मंत्री अर्जुन सिंह ने विवादित बयान देते हुए 16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का पेच फंस गया है। सपा ने 52 सीटों की सूची तैयार की है, जबकि कांग्रेस ने 67 सीटों से कम पर समझौता नहीं करने का संकेत दिया है। उधर, अमेरिका में एफबीआई के बाद सीआईए के गैर-गोपनीय सिस्टम में भी सेंध लगने की खबर से खुफिया एजेंसियों की साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।

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2 of 11 उमर खालिद और शरजील इमाम - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर आज सुनवाई

दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दोनों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है। पढ़ें पूरी खबर... दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ी कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। दोनों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी है।

3 of 11 बांग्लादेश को लेकर अर्जुन सिंह ने किसे दी चेतावनी? - फोटो : Amar Ujala Graphics

'16 दिसंबर तक बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे'

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा "16 दिसंबर तक हम बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे। अब बहुत हो चुका है, बांग्लादेश के लिए कोई बहाना नहीं है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई है, उसका बदला हम जरूर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।" पढ़ें एक क्लिक पर... पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा "16 दिसंबर तक हम बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे। अब बहुत हो चुका है, बांग्लादेश के लिए कोई बहाना नहीं है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की गई है, उसका बदला हम जरूर लेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।"

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4 of 11 अब तीन नेताओं पर टिका फैसला! - फोटो : अमर उजाला

यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बीच टिकट को लेकर तकरार

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे में समाजवादी पार्टी ने अपना फार्मूला और कांग्रेस ने अपनी लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। सार्वजनिक रूप से सपा कांग्रेस को 26 सीटें देने की बात कह रही है, लेकिन भीतरखाने उसने 52 सीटों की सूची तैयार कर रखी है। उधर कांग्रेस ने मंगलवार की बैठक में अपनी अंतिम सूची सपा को थमा दी और साफ कर दिया कि 67 सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक, अब आगे की बातचीत शीर्ष स्तर पर होगी और आखिरी फैसला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव के बीच होगा। पढ़ें पूरी खबर...

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5 of 11 पंजाब की सियासत में भाजपा की नई रणनीति - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स