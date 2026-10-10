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दिल्ली को किले में बदलने पर भड़के शशि थरूर, CJP नेताओं की हिरासत पर भी कह दी बड़ी बात

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Sat, 10 Oct 2026 07:08 PM IST

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर लगाई गई पाबंदियों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सवाल पूछने वालों का जवाब देने के बजाय सरकार राजधानी को किले में बदल रही है। इससे लोगों का संदेह दूर होने के बजाय और बढ़ेगा। ... और पढ़ें

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