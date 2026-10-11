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CJP Protest: Mukesh Khanna angry at Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, Saurav Das and Dhruv Rathee
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अभिजीत दीपके और ध्रुव राठी पर भड़के मुकेश खन्ना, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कह दी बड़ी बात
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:21 PM IST
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम पर बॉलीवुड के सीनियर अभिनेता मुकेश खन्ना ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी और सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए दिल्ली पुलिस और सरकार की तारीफ की है।
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