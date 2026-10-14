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Hindi News ›   Video ›   India News ›   CJP Protest Ashutosh Ranka and Saurabh Das Went for judicial custody

सीजेपी प्रोटेस्ट: सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास को क्या सजा हो सकती है?

Wed, 14 Oct 2026 05:10 PM IST
Pallavi Kashyap वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 14 Oct 2026 05:10 PM IST
CJP Protest Ashutosh Ranka and Saurabh Das Went for judicial custody
दिल्ली में जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 
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