{"_id":"6acf6a411306f2234a03d5f7","slug":"cjp-protest-ashutosh-ranka-and-saurabh-das-went-for-judicial-custody-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"सीजेपी प्रोटेस्ट: सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास को क्या सजा हो सकती है?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सीजेपी प्रोटेस्ट: सीजेपी के आशुतोष रांका और सौरव दास को क्या सजा हो सकती है?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Wed, 14 Oct 2026 05:10 PM IST







Link Copied



दिल्ली में जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास, आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन