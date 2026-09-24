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जिनपिंग अमेरिका दौरा: ट्रंप ने जिनपिंग को डरा दिया, ऊपर से उड़वा दिए बी1 बॉम्बर

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 24 Sep 2026 11:08 AM IST







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चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 साल बाद अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद जॉइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जिनपिंग डर गए

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