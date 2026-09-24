{"_id":"6ab4acd9abe2c79d9105b3a9","slug":"modi-government-offers-relief-ahead-of-the-festival-will-cooking-oil-become-cheaper-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"त्योहार से पहले मोदी सरकार ने दी राहत, सस्ता होगा खाने का तेल?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

त्योहार से पहले केंद्र सरकार ने खाद्य तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर राहत दी है। कच्चे सोयाबीन और पाम तेल पर ड्यूटी 10% से घटाकर 5% और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर 32.5% से घटाकर 27.5% की गई है। वहीं, कच्चे सूरजमुखी तेल पर ड्यूटी 10% से घटाकर शून्य कर दी गई है। ड्यूटी कम होने से खाद्य तेल के भाव कम होने की उम्मीद है।

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