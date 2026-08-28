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नेपाल बाढ़ त्रासदी: बाल पकड़कर खींची इयरिंग्स, बाढ़ में हैवान बने लोग

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Fri, 28 Aug 2026 04:28 PM IST

नेपाल में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल, एक वीडियो में दो लोगों को बाढ़ में बहती लाशों से कान की बालियां चुराते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ... और पढ़ें

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