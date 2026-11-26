{"_id":"6b076237abfb7607250d443b","slug":"as-18-years-pass-since-the-mumbai-terror-attacks-a-survivor-recounts-what-she-witnessed-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुंबई आतंकी हमलों के 18 साल पूरे होने पर पीड़िता ने बताया आंखो देखा हाल!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले को 18 साल पूरे हो चुके हैं। इस हमले ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। उस रात आतंकियों ने मुंबई के कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया था। इस हमले में सैकड़ों लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए। हालांकि, समय बीतने के साथ जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन इस हमले में अपनों को खोने वाले परिवारों और गोलियों का सामना करने वाले लोगों के लिए उस रात की यादें आज भी दर्दनाक हैं। 26/11 की बरसी पर हमले की सर्वाइवर और मुख्य चश्मदीद गवाह देविका रोटावन ने एक बार फिर उस खौफनाक रात की आपबीती साझा की है।



देविका रोटावन ने बताया कि 26/11 के हमले को 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस रात की यादें आज भी उनके जेहन में बिल्कुल ताजा हैं। उन्होंने बताया कि घटना के दिन वह अपने बड़े भाई से मिलने पुणे जा रही थीं। उनके पिता भी उनके साथ थे। जब वे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, तभी आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। देविका ने बताया कि उन्होंने अजमल कसाब को हथियार लेकर लोगों पर गोलियां चलाते हुए देखा था। इसी दौरान कसाब की चलाई गोली उनके दाहिने पैर में लगी और वह बेहोश होकर गिर पड़ीं। उनके पिता भी उन्हें बचाने के लिए उनके ऊपर गिर पड़े। बाद में उन्हें पता चला कि एक पुलिस अधिकारी और टिकट कलेक्टर ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया था।



देविका के मुताबिक, उस समय उनकी उम्र महज नौ साल थी और उन्हें आतंकवाद शब्द का मतलब तक नहीं मालूम था। उन्हें सिर्फ इतना समझ आया था कि एक व्यक्ति बड़ी बंदूक लेकर लोगों पर गोलियां चला रहा है और कई लोगों की जान जा रही है। इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने बताया कि 10 जून 2009 को उन्होंने अदालत में अजमल कसाब की पहचान की थी। सबसे पहले उनके पिता ने कसाब को पहचाना और उसके बाद देविका ने भी उसकी पहचान की। इसके बाद उन्होंने अदालत में कसाब के खिलाफ गवाही दी। देविका के अनुसार, गवाह बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।



देविका ने यह भी कहा कि अजमल कसाब को फांसी दिए जाने से उन्हें कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन उनके अनुसार यह पूरी तरह इंसाफ नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की, जिन्हें वह इस हमले का असली मास्टरमाइंड मानती हैं। उनका कहना है कि जब तक हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों को सजा नहीं मिलती, तब तक इंसाफ अधूरा रहेगा। 18 साल बाद भी देविका की आपबीती याद दिलाती है कि आतंकवादी हमले केवल उस दिन के पीड़ितों को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उनके परिवारों और बचे हुए लोगों की पूरी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ते हैं। 26/11 की बरसी पर देविका की गवाही उन सभी निर्दोष लोगों की याद दिलाती है, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई और उन लोगों के साहस को भी सामने लाती है, जिन्होंने दर्द के बावजूद न्याय की लड़ाई जारी रखी।

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