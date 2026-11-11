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सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले अन्ना हजारे? क्यों बोले- 'मेरा कांग्रेस या बीजेपी से कोई लेना-देना नहीं'
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:12 PM IST
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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों का भी जिक्र किया है। इसमें उन्होंने इस आंदोलन को लेकर कई दावे किए। जिसको लेकर अब अन्ना हजारे ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं, कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी अन्ना हजारे का नाम लेकर बड़ा दावा किया है।
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