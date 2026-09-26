यूपी चुनाव से पहले बढ़ी हलचल: पीएम मोदी से सीएम योगी ने की मुलाकात, बैठक के सियासी मायनों पर टिकी नजरें

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सियासी गलियारों में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को आगामी चुनाव की तैयारियों और पार्टी की रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं को भी तेज कर दिया है। शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी बैठक को लेकर कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि, मुलाकात के एजेंडे को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में बैठक का उद्देश्य 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआती रणनीति तय करने और राज्य में चल रही जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने पर केंद्रित हो सकती है।यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा को लेकर एक बयान दिया था। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और शीर्ष नेतृत्व से जो भी निर्देश मिलेगा, वैसा ही कार्य होगा। हालांकि, सियासी गलियारों में इसी बात की चर्चा है कि आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें करने की संभावना जताई गई है, ताकि जमीनी स्तर पर चुनावी अभियानों को तेज किया जा सके।उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। चुनाव को देखते हुए राज्य की राजनीति में अभी से गतिविधियां तेज होने लगी हैं। राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के बाद अब पार्टी के सामने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी। ऐसे में मुख्यमंत्री का शीर्ष नेतृत्व से संवाद चुनावी तैयारियों के लिहाज से भी अहम हो सकता है।योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। सीएम योगी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत को राज्य की आगे की राजनीतिक दिशा से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय को हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है। चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत राज्य से जुड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है।फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने उत्तर प्रदेश की आगामी चुनावी राजनीति को लेकर चर्चा तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेतृत्व के स्तर पर क्या रणनीति सामने आती है।