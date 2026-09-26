बारिश के बाद भी महाराष्ट्र बेहाल क्यों?: 358 में से 265 तालुका सूखाग्रस्त घोषित, फसल बर्बादी से किसान परेशान

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यह फैसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य के कुछ सूखाग्रस्त इलाकों के हालिया दौरे के बाद लिया गया है। धाराशिव और बीड जैसे जिलोंं में जुलाई के बाद से बारिश नहीं हुई है, जिससे फसलें, मवेशी और किसानों व मजदूरों की रोजमर्रा की पानी की जरूरतें प्रभावित हुई हैं।राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में 1 जून से 18 सितंबर के बीच 424.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य बारिश 613.1 मिमी होनी चाहिए थी। यानी बारिश में 30.8 प्रतिशत की कमी रही। मराठवाड़ा के धाराशिव और पांच अन्य जिले छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन के अंतर्गत आते हैं।पुणे और नासिक डिवीजन में भी बारिश में लगभग 30 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि अमरावती और नागपुर डिवीजन में 27 प्रतिशत की कमी रही। कोंकण डिवीजन में बारिश में 6.3 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। कुल मिलाकर, अल नीनो की स्थिति के बीच राज्य में बारिश में 18.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। जून से 18 सितंबर के दौरान यहां 755.9 मिमी बारिश हुई, जबकि औसत बारिश 932.3 मिमी होती है। कम से कम छह जिलों में बारिश में 40-50 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। जिनमें अमरावती, सोलापुर और लातूर शामिल हैं।खरीफ सीजन के दौरान, राज्य के किसान सोयाबीन, कपास, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंग और उड़द जैसी फसलें उगाते हैं। कई जिलों के किसानों ने बारिश की कमी के कारण फसल बर्बाद होने की शिकायत की है। साथ ही कीटों व बीमारियों का प्रकोप भी काफ़ी बढ़ गया है।16 सितंबर को कई जिलों के किसानों ने सूखा राहत उपायों और फसल के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। फडणवीस ने घोषणा की है कि फसल-नुकसान का सर्वे (पंचनामा) और जमीनी सत्यापन जल्द ही किया जाएगा।