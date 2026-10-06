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यूपी में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट, ओले का भी खतरा!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: लोकेंद्र त्यागी
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:50 AM IST
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उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम ने करवट ली है। 6 अक्तूबर को प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक, बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में मौसम का असर अधिक रहने की संभावना है। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत समेत कई जिलों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है।
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