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उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे के बाद भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बुधवार को अखिलेश यादव के गोरखपुर रोड शो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर अखिलेश यादव घर-घर जाकर माफी भी मांग लें, तब भी प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार के कारनामों को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक यात्राएं निकालने, रथयात्रा करने, नारे लगाने और रोड शो आयोजित करने से समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल के दौरान हुई घटनाओं को नहीं छिपा सकती। उनके मुताबिक, जनता आज भी सपा सरकार के पुराने कार्यकाल को याद रखती है और केवल राजनीतिक प्रदर्शन से लोगों की सोच नहीं बदली जा सकती।



पंकज चौधरी ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के समय प्रदेश में अपराधियों और गुंडों का ऐसा भय था कि महिलाओं को अपने ही घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उस दौर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर डर का माहौल था और उन्हें अपनी इच्छाओं, सपनों और आकांक्षाओं को दबाकर जीवन जीना पड़ता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उस समय की परिस्थितियों को भूली नहीं है। हालांकि, ये आरोप भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा हैं और इन्हें उनके दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।



अखिलेश यादव के गोरखपुर दौरे को लेकर पंकज चौधरी ने कहा कि गाजियाबाद से गोरखपुर तक राजनीतिक यात्राएं करने और जगह-जगह रोड शो आयोजित करने से समाजवादी पार्टी की छवि नहीं बदलने वाली है। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि उन्हें राजनीतिक दिखावे के बजाय अपने शासनकाल के दौरान हुई घटनाओं पर जवाब देना चाहिए। उनके अनुसार, जनता के सामने पुराने कार्यकाल का हिसाब रखना और कथित अन्याय के मुद्दों पर जवाब देना ज्यादा जरूरी है।



दूसरी तरफ, अखिलेश यादव का गोरखपुर दौरा भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में पहुंचकर अखिलेश यादव ने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति और सामाजिक समीकरणों को चर्चा में ला दिया है। उनके दौरे को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।



इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव PDA के मुद्दे के जरिए अपना राजनीतिक संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनके पुराने शासनकाल और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर घेरने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच यह राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है।

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