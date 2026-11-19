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पीएम मोदी करेंगे फिक्की के 100वें वर्ष के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित होगा। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय 'भारत 2047' रखा गया है, जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। इस सम्मेलन में कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों, राजदूतों, राजनयिकों और नीति निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह आयोजन ऐतिहासिक है क्योंकि फिक्की वर्ष 2026-27 में अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1927 को हुई थी। यह मंच देश की आर्थिक प्राथमिकताओं और उद्योग की भूमिका पर व्यापक विमर्श का अवसर देगा। विज्ञापन आज 19 नवंबर 2026 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7 बजकर 06 मिनट तक रहेगी फिर इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज का दिन देश और दुनिया में कई अहम घटनाक्रमों, अंतरराष्ट्रीय बैठकों, नई योजनाओं की शुरुआत और बड़े खेल आयोजनों का गवाह बनने जा रहा है। कूटनीतिक पटल पर जहां शेनझेन में विश्व की महाशक्तियों की ऐतिहासिक बैठक है। वहीं भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक दृष्टि, चुनावी तैयारियों, जनकल्याण और खेल के मैदान पर कई अहम गतिविधियां आयोजित हो रही हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे दो दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय 'एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस' का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा आयोजित इस उच्च स्तरीय सम्मेलन का केंद्रीय विषय 'सीमा पार आतंकवाद' रखा गया है। इस राष्ट्रीय सम्मलेन में देशभर के शीर्ष पुलिस अधिकारी, केंद्रीय आतंकवाद रोधी एजेंसियां और विधि व फोरेंसिक विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा तंत्र में 'होल ऑफ गवर्नमेंट' दृष्टिकोण को लागू करना और आतंकी नेटवर्क के विरुद्ध साझा रणनीति तैयार करना है। सम्मेलन के दौरान विदेशी अधिकार क्षेत्रों से साक्ष्य जुटाने, डिजिटल फोरेंसिक, टेरर फंडिंग पर रोक और नए आपराधिक कानूनों के तहत जांच-अभियोजन को मजबूत करने पर गहन चर्चा व प्रशिक्षण सत्र आयोजित होंगे।

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शेनझेन में शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली त्रिपक्षीय शिखर बैठक

चीन के शेनझेन में 19 नवंबर को इतिहास में पहली बार चीन, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच त्रिपक्षीय शिखर वार्ता आयोजित होने जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी करेंगे, जो एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित होगी। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। वार्ता का मुख्य फोकस वैश्विक संघर्षों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नियमन और परमाणु हथियारों में कमी पर रहेगा। फरवरी में 'न्यू स्टार्ट' संधि समाप्त होने के बाद परमाणु नियंत्रण को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं। हालांकि, तकनीकी चिप्स पर प्रतिबंध और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति जैसे वाणिज्यिक तनावों के बीच यह कूटनीतिक वार्ता काफी संवेदनशील मानी जा रही है।

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गोरखपुर में यूपी के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 नवंबर को गोरखपुर में राज्य के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। कैंपियरगंज तहसील के भरिवासी गांव में यह विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 491 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा। इसके अस्तित्व में आने के साथ ही गोरखपुर पांच विश्वविद्यालयों वाला जिला बन जाएगा। यह संस्थान वानिकी, कृषि-वानिकी, औद्यानिकी, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण में उच्च शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री 19 नवंबर को जिले में 621 करोड़ रुपये की 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और 171 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिससे क्षेत्र को कुल 792 करोड़ रुपये से अधिक की 55 विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी।

विश्व धरोहर सप्ताह: दिल्ली के डियर पार्क में स्कूली छात्रों की हेरिटेज वॉक

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आज से 21 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाने के लिए राजधानी के तीन प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष गतिविधियों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के विजन के अनुरूप आयोजित इस तीन दिवसीय उत्सव की शुरुआत 19 नवंबर को हौज खास स्थित डियर पार्क में स्कूली छात्रों के लिए हेरिटेज वॉक के साथ होगी। इंटैक दिल्ली चैप्टर के सहयोग से आयोजित इस वॉक में छात्र बाग-ए-आलम का गुंबद, काली गुंबद, तोहफे वाला गुंबद, मुंडा गुंबद तथा हौज खास टैंक और किले का दीदार करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष टी.एस. सिंह संधू के निर्देशों पर हो रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को इन ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व और प्राचीन जल निकायों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है।

विश्व धरोहर सप्ताह के आगाज पर ताजमहल और आगरा के स्मारकों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने 19 से 25 नवंबर तक आयोजित होने वाले विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन यानी आज से पर्यटकों को विशेष सौगात दी है। धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 नवंबर को आगरा में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी सहित देश के सभी केंद्र संरक्षित स्मारकों में घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। हालांकि, ताजमहल के मुख्य मकबरे में जाने के लिए 200 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा। एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता कुमार के अनुसार, इस पूरे सप्ताह स्मारकों पर प्रदर्शनियां और स्कूली बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर ताजमहल परिसर के संवेदनशील स्थलों पर 360-डिग्री कैमरे लगाए जा रहे हैं और अधिकृत गाइडों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में भाजपा का बूथ स्तरीय 'मतदाता जोड़ो अभियान' शुरू

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी 19 नवंबर से पूरे प्रदेश में बूथ स्तरीय मतदाता पंजीकरण अभियान का आगाज कर रही है। लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल कराना एक संवैधानिक कर्तव्य है, जबकि अपात्र नामों को हटाना लोकतंत्र को सशक्त बनाने का दायित्व है। अभियान के दौरान नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 और प्रविष्टि संशोधन हेतु फॉर्म 8 का उपयोग किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ समन्वय करें और 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं तथा विवाहित महिलाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने पर विशेष ध्यान दें।

चुनाव आयोग की वरिष्ठ टीम आगरा में यूपी विधानसभा चुनाव तैयारियों की करेगी समीक्षा

आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसी) के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 19 नवंबर को आगरा में समीक्षा बैठक करेगी। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में यह दल जमीनी चुनावी मशीनरी और प्रशासनिक तैयारियों की गहन समीक्षा करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चरणबद्ध तरीके से तैयारियों का आकलन कर रहा है। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई 2027 में समाप्त हो रहा है, लेकिन चुनाव पूर्व निर्धारित समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) और वीवीपीएटी (वीवीपैट) इकाइयों की पहले स्तर की जांच शुरू हो चुकी है, जिसमें इंजीनियरों द्वारा मशीनों के परीक्षण और राजनीतिक दलों की मौजूदगी में मॉक पोल आयोजित किए जा रहे हैं।

तेलंगाना के सिद्दीपेट में 'इंदिरम्मा पारिवारिक बीमा योजना' और साड़ियों के वितरण का शुभारंभ

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को सिद्दीपेट जिला मुख्यालय में आयोजित एक विशाल जनसभा में 'इंदिरम्मा पारिवारिक बीमा' योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत राज्य के एक करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार विभिन्न विभागों की मौजूदा बीमा योजनाओं को एक मंच पर ला रही है, जिसके तहत जीवन बीमा की राशि को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जबकि 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा पहले की तरह बरकरार रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री इसी कार्यक्रम से गरीब महिलाओं के लिए 'इंदिरम्मा साड़ियों' के वितरण का भी शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर पात्र महिला तक यह लाभ अनिवार्य रूप से पहुंचे।

भोपाल में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज; भारत का मुकाबला मलेशिया से

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 से 28 नवंबर तक महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन होने जा रहा है। नत्थू बरखेड़ा स्थित नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भाग ले रही हैं। तीन बार की चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम 19 नवंबर को अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ मुकाबले से करेगी। अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ और फ्लडलाइट्स से सुसज्जित इस मैदान में दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। कई ओलंपियन खिलाड़ी देने वाले भोपाल के लिए यह आयोजन अपनी ऐतिहासिक खेल विरासत और आधुनिक खेल बुनियादी ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक स्वर्णिम अवसर है।