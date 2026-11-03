बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के 'श्रीराम के 5 पिता' वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव

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Akhilesh Yadav lashes out at Baba Bageshwar Dhirendra Shastri over his 'Lord Ram had 5 fathers' statement
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बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के 'श्रीराम के 5 पिता' वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:15 PM IST
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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, दोनों के बीच बयानबाजी का नया अध्याय शुरू हो गया है। इस बार विवाद की वजह बना भगवान राम के पांच पिता होने का दावा। दरअसल, सोशल मीडिया पर धीरेंद्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान राम के पांच पिता थे। उन्होंने इसे विचित्र बात बताते हुए दावा किया कि यह सत्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बात किसी लेख में नहीं मिलेगी। उनके इस बयान के सामने आने के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई।
वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि ये सनातन विरोधी किसके कहने पर सक्रिय हैं? पहले भगवान कृष्ण के बारे में विवादित वीडियो आया और अब भगवान राम के पिता के बारे में अभद्रता की बात प्रसारित हो रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीतिक आका हो सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी गतिविधियां उन्हें कतई स्वीकार नहीं हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में संबंधित व्यक्ति के सभी कार्यक्रम रद्द करने की मांग भी कर दी। अपनी पोस्ट के आखिर में अखिलेश ने लिखा- अब सच्चे सनातनी इनकी पर्ची लिखेंगे।
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