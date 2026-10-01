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यूपी राज्यसभा चुनाव: अखिलेश यादव ने 24 घंटे में क्यों बदल दिया सपा कैंडिडेट?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Thu, 01 Oct 2026 10:58 AM IST







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अखिलेश यादव ने एक ऐसा सरप्राइज दे दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा का कैंडिडेट घोषित कर दिया। लेकिन अखिलेश के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है ... और पढ़ें

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