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'क्या उन पर दबाव डाला गया था?': राहुल गांधी ने फॉर्म-6 को लेकर उठाए सवाल, पूछा- किसने ये आदेश दिया?

Thu, 01 Oct 2026 10:37 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 01 Oct 2026 10:37 AM IST
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rahul gandhi questions election commission form 6 ask who ordered to change
राहुल गांधी - फोटो : राहुल गांधी एक्स
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फॉर्म-6 को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पूछा है कि फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर आदेश किसने दिया? सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि फॉर्म-6 में गैरकानूनी तरीके से बदलाव किया गया। चुनाव आयोग के आयुक्तों ने भी इस पर आपत्ति जताई है। 
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राहुल गांधी ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लेकर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा, 'चुनाव आयोग में किसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को यह बदलाव करने का आदेश दिया? टीसीएस में किसने इस पर हस्ताक्षर किए? क्या ऐसा करने के लिए टीसीएस पर दबाव डाला गया था?'
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