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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व और पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा है। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बिना किसी का नाम लिए सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि वह लखनऊ में 'मुन्ना भाई गैंग के एक सरगना' का बयान पढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियों में कथित भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और नियुक्तियों में धांधली का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां पारदर्शी तरीके से नहीं दी जाती थीं और नियुक्तियों में प्रभाव तथा सिफारिश की भूमिका रहती थी।



मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति होती भी थी, तो मेहनत करने वाले योग्य युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पाता था। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2015-16 में एक ऐसा अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉपर बना, जिसने हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई में तीसरी श्रेणी प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं भर्ती व्यवस्था में गड़बड़ियों को दर्शाती हैं। उनके मुताबिक, पहले परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता दी है तथा युवाओं के परिश्रम का सम्मान किया जा रहा है।



सीएम योगी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था तीन गुना हो गई है। उनके अनुसार, वर्ष 2017 के आसपास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में हुए आर्थिक बदलाव और विकास कार्यों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अर्थव्यवस्था के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का भी लगातार विस्तार करना है।



युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले सप्ताह लगभग 50 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी की जा रही है। इनमें करीब 8 हजार लेखपाल और 42 हजार होमगार्ड के पद शामिल बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा सेवा चयन आयोग के लगभग 2 हजार चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण की सरकार की रफ्तार को सैफई सिंडिकेट नहीं गिन पाएगा, क्योंकि उनके अनुसार वहां नोट गिनने के अलावा कुछ नहीं गिना जाता।



समाजवादी पार्टी की ओर से 30 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे पर भी योगी आदित्यनाथ ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सपा नेतृत्व को यह बताना चाहिए कि जब वह सत्ता में था, तब उसने युवाओं के लिए कितनी नौकरियां उपलब्ध कराईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश का युवा पिछली सरकारों के कार्यकाल और वर्तमान सरकार के रोजगार संबंधी दावों की तुलना कर रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार युवाओं को नौकरी देकर उन पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि उनकी मेहनत, प्रतिभा और वर्षों के संघर्ष का सम्मान कर रही है। इस पूरे संबोधन में भर्ती प्रक्रिया, रोजगार, आर्थिक विकास और पिछली सरकारों का रिकॉर्ड राजनीतिक बहस के प्रमुख मुद्दे रहे।

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