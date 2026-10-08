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अपने ग्राहकों को AIRTEL हर साल फ्री में देगा ये सुविधाएं
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:20 PM IST
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भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड प्लान महंगे कर दिए हैं। हर प्लान की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने नए प्लान पेश किए हैं। इनमें हर साल एक अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मुफ्त रोमिंग का लाभ मिलेगा।
कंपनी से जुड़े सूत्रों ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि नए प्लान 8 अक्तूबर, 2026 से लागू होंगे। मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को एक महीने के अंदर उनके मौजूदा प्लान के सबसे करीब वाले महंगे प्लान में भेज दिया जाएगा।
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