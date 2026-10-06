{"_id":"6ac5259512c483df8603a665","slug":"air-marshal-ashutosh-dixit-appointed-new-indian-air-force-chief-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कौन हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित? जो होंगे भारतीय वायुसेना के नए चीफ","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह 31 अक्तूबर 2026 की दोपहर से वायुसेना प्रमुख का पद संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति ने एयर मार्शल दीक्षित की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एयर मार्शल दीक्षित वर्तमान में वायुसेना के उप-प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने एक जुलाई 2026 को यह जिम्मेदारी संभाली थी। वह एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर 2024 को वायुसेना प्रमुख बने थे और 31 अक्तूबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे।



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