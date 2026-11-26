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बेटी की शादी के बाद अब जेल जाएंगे अनंत सिंह, विधायकी भी जाएगी? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे 'बाहुबली' !

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 26 Nov 2026 08:43 PM IST







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बेटी शिवांगी सिंह की शादी के बाद अब अनंत सिंह को जेल जाना पड़ेगा? अपनी विधायकी बचाने की लड़ाई भी लड़नी होगी? क्या मोकामा में उप-चुनाव की नौबत आएगी? क्या निर्दलीय चुनाव लड़कर अनंत सिंह एक बार फिर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में हैं? ... और पढ़ें

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