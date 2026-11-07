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रणबीर कपूर की फिल्म रामायण पर सलमान खान का बड़ा बयान, वीएफएक्स पर कही ये बात

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Shruti Updated Sat, 07 Nov 2026 12:38 PM IST







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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चाओं में है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार शुरुआत की है। फिल्म हैवी बजट और शानदर वीएफएक्स के साथ बनाई गई है। अब इसी मामले पर सलमान खान ने बयान दिया है। ... और पढ़ें

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