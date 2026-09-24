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Hindi News ›   Video ›   Crime ›   Man suddenly vanishes in Sharjah; police stunned after viewing CCTV footage, and then... | Alvin Prakash Kunda

शारजाह में अचानक गायब हुआ शख्स, सीसीटीवी देखकर पुलिस चौंकी, और फिर...| एल्विन प्रकाश कुंदर | अमर उजाला

Thu, 24 Sep 2026 05:28 PM IST
Jyoti Kumari Video
Video Published by: Jyoti Kumari Updated Thu, 24 Sep 2026 05:28 PM IST
Man suddenly vanishes in Sharjah; police stunned after viewing CCTV footage, and then... | Alvin Prakash Kunda
शारजाह में अचानक गायब हुआ शख्स, सीसीटीवी देखकर पुलिस चौंकी, और फिर...| एल्विन प्रकाश कुंदर | अमर उजाला
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