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Hindi News ›   Video ›   Crime ›   Female student molested in Bihar's Jamui! Uproar over viral video; opposition targets the government.

बिहार के जमुई में छात्रा से छेड़छाड़! वायरल VIDEO पर मचा बवाल, विपक्ष ने सरकार को घेरा

Tue, 22 Sep 2026 07:27 PM IST
Jyoti Kumari Video
Video Published by: Jyoti Kumari Updated Tue, 22 Sep 2026 07:27 PM IST
Female student molested in Bihar's Jamui! Uproar over viral video; opposition targets the government.
बिहार के जमुई में छात्रा से छेड़छाड़! वायरल VIDEO पर मचा बवाल, विपक्ष ने सरकार को घेरा
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