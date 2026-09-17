अभिषेक शर्मा का 30 गेंदों में शतक देखा क्या? टूट गए कई दिग्गजों के रेकॉर्ड

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। अभिषेक ने महज 30 गेंदों में शतक जड़कर भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखते हुए 30 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। अभिषेक की इस विस्फोटक पारी ने भारत को पावरप्ले में भी अपना सर्वोच्च स्कोर बनाने में मदद की। इस दौरान अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली, जिसने भारतीय पारी को तेज रफ्तार दी। अभिषेक का यह शतक टेस्ट खेलने वाले देशों के बल्लेबाजों में टी20 अंतरराष्ट्रीय का सबसे तेज शतक भी बताया जा रहा है। उनकी इस पारी ने मैच का रोमांच बढ़ा दिया और भारतीय क्रिकेट फैंस को एक यादगार पल दिया।