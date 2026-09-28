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Get Free JioHotstar and Gemini Pro with the ₹2,025 Jio Recharge | Jio Prepaid Recharge Plan with 200-Day Valid
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जियो के इस रिचार्ज में फ्री मिलेगा जियो हॉटस्टार और जेमिनी प्रो, 200 दिनों की वैलिडिटी और 500GB डेटा भी
मोबाइल रिचार्ज को लेकर अगर आपकी सबसे बड़ी परेशानी बार-बार रिचार्ज कराने की है, तो जियो का ₹2,025 वाला प्रीपेड प्लान इस मामले में खास है। इस प्लान में 200 दिन की लंबी वैलिडिटी मिलती है। साथ ही यूजर्स को रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा दिया जाता है। प्लान की खास बात यह है कि इसमें डेटा और कॉलिंग के साथ कई डिजिटल और एआई सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।
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