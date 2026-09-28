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संकट: 'कच्चे तेल से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद भारत सुरक्षित', पेटोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और क्या बोले?

Mon, 28 Sep 2026 07:18 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Mon, 28 Sep 2026 07:18 PM IST
सार

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधानों के कारण कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई बाधाओं को सफलतापूर्वक संभाला है। उन्होंने वैश्विक ऊर्जा स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया।

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India Successfully Navigated Oil Supply Disruptions Amid West Asia Crisis: Puri
हरदीप सिंह पुरी - फोटो : amarujala.com

विस्तार
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केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि भारत ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में आई बाधाओं को सफलतापूर्वक संभाला है। ये बाधाएं पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधानों के कारण उत्पन्न हुई थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि वैश्विक ऊर्जा स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने बताया कि देश ने इस अनिश्चितता को अब तक पार कर लिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने खुद को इस उथल-पुथल से बचाए रखा है। यह बयान मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी चुनौतियां बनी रहेंगी। हालांकि, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार स्थिति को नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देगी। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य क्या है?

पुरी ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य अभी भी जटिल बना हुआ है। पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से तेल उत्पादक देशों पर दबाव है। होर्मुज जलडमरूमध्य एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां किसी भी व्यवधान का असर वैश्विक आपूर्ति पर पड़ता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है।

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