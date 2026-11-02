फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Business ›   Business Diary ›   No fear of charges on UPI; daily transactions reach a record 1 lakh crore.

यूपीआई पर शुल्क का कोई डर नहीं, रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ पहुंचा डेली ट्रांजेक्शन

Mon, 02 Nov 2026 03:15 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Mon, 02 Nov 2026 03:15 AM IST
No fear of charges on UPI; daily transactions reach a record 1 lakh crore.
भारत में डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल ने अक्टूबर 2026 में एक नया इतिहास रच दिया है। देश में ऑनलाइन भुगतान के सबसे लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने लेनदेन के मामले में अब तक के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर महीने में पहली बार यूपीआई के जरिए रोजाना होने वाले औसत लेनदेन का मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया। इस दौरान प्रतिदिन औसतन 1,01,707 करोड़ रुपये का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं, पूरे अक्टूबर महीने में यूपीआई के जरिए कुल 31.53 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन दर्ज किया गया। यह पहली बार है जब किसी एक महीने में यूपीआई का कुल ट्रांजैक्शन मूल्य 30 लाख करोड़ रुपये की सीमा से आगे निकल गया है। इस उपलब्धि को भारत के डिजिटल भुगतान क्षेत्र के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।

अक्टूबर में यूपीआई के शानदार प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी और लोगों का डिजिटल भुगतान की ओर तेजी से बढ़ता रुझान माना जा रहा है। नवरात्रि, दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान लोगों ने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, गहने और दूसरी जरूरी चीजों की जमकर खरीदारी की। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट में भुगतान, किराने का सामान खरीदने, बिजली-पानी के बिल जमा करने और एक-दूसरे को पैसे भेजने के लिए भी यूपीआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। खास बात यह है कि अब छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक में यूपीआई भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। इससे ग्राहकों के लिए नकदी रखने की जरूरत भी पहले के मुकाबले कम हो गई है।

अगर पिछले महीनों के आंकड़ों से अक्टूबर के प्रदर्शन की तुलना करें तो यह बढ़ोतरी और भी महत्वपूर्ण दिखाई देती है। सितंबर 2026 में यूपीआई के जरिए रोजाना औसतन 97,913 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, जो उस समय तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 1,01,707 करोड़ रुपये पहुंच गया। इसी तरह सितंबर में कुल 29.37 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ था, जबकि अक्टूबर में यह बढ़कर 31.53 लाख करोड़ रुपये हो गया। इससे पहले पूरे महीने के लेनदेन मूल्य का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मई 2026 में बना था, जब यूपीआई के जरिए 29.90 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था। अक्टूबर में पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है।

केवल लेनदेन की रकम ही नहीं, बल्कि भुगतान की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्टूबर में यूपीआई के माध्यम से कुल 25.47 अरब यानी 2,547 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। इस हिसाब से प्रतिदिन औसतन करीब 82.2 करोड़ लेनदेन हुए। सितंबर में यह औसत लगभग 80.2 करोड़ था। सालाना आधार पर देखें तो अक्टूबर में लेनदेन की संख्या में 23 प्रतिशत और कुल लेनदेन मूल्य में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि अक्टूबर में 31 दिन होने का भी मासिक कुल आंकड़े पर असर पड़ा, लेकिन रोजाना के औसत में हुई वृद्धि बताती है कि डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल वास्तव में बढ़ा है।

कुल मिलाकर अक्टूबर 2026 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में यूपीआई अब केवल ऑनलाइन पैसे भेजने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि रोजमर्रा की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। आसान भुगतान प्रक्रिया, तत्काल पैसा ट्रांसफर, मोबाइल फोन से भुगतान की सुविधा और छोटे-बड़े कारोबारियों के बीच इसकी स्वीकार्यता ने इसे आम लोगों की पहली पसंद बना दिया है। आने वाले समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ डिजिटल भुगतान का दायरा और विस्तृत होने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

सोने के दाम में आई तेजी त्योहारी सीजन में क्या फिर से बढ़ेंगे सोने- चांदी के दाम!

Gold-Silver Rate Today: सोने के दाम में आई तेजी त्योहारी सीजन में क्या फिर से बढ़ेंगे सोने- चांदी के
Business Diary
29 Oct 2026

2 लाख के नीचे आई चांदी, सोने में भी भारी गिरावट, इस हफ्ते अभी और गिरेंगे दाम!

2 लाख के नीचे आई चांदी, सोने में भी भारी गिरावट, इस हफ्ते अभी और गिरेंगे दाम!
Business Diary
27 Oct 2026

वाल्मीकि जयंती पर बैंक खुले हैं या बंद? जान लीजिए अपने शहर का हाल

वाल्मीकि जयंती पर बैंक खुले हैं या बंद? जान लीजिए अपने शहर का हाल
Business
26 Oct 2026

सोना-चांदी और नीचे आएंगे या नहीं, जल्द होने वाला है कीमतों का बड़ा इम्तिहान

सोना-चांदी और नीचे आएंगे या नहीं, जल्द होने वाला है कीमतों का बड़ा इम्तिहान
Business Diary
26 Oct 2026

त्योहारी सीजन में बादाम, पिस्ता, अखरोट के दाम बढ़े,कारोबारियों ने बनाया ये शानदार प्लान!

त्योहारी सीजन में बादाम, पिस्ता, अखरोट के दाम बढ़े,कारोबारियों ने बनाया ये शानदार प्लान!
Business Diary
25 Oct 2026
विज्ञापन

सोना ₹1,000 टूटा और चांदी ₹5,900 धड़ाम,10 महीने के निचले स्तर पर सफेद धातु

सोना ₹1,000 टूटा और चांदी ₹5,900 धड़ाम,10 महीने के निचले स्तर पर सफेद धातु
Business Diary
24 Oct 2026

सोने-चांदी के दाम हुए क्रैश, 2 लाख के नीचे आई चांदी, खरीदारों की मौज!

सोने-चांदी के दाम हुए क्रैश, 2 लाख के नीचे आई चांदी, खरीदारों की मौज!
Business
23 Oct 2026
विज्ञापन

त्योहारों के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज का ताजा भाव क्या है?

त्योहारों के बीच सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें आज का ताजा भाव क्या है?
Business Diary
22 Oct 2026

महंगाई के चलते आरबीआई ने बढ़ाई रेपो दर, दिसंबर में फिर बढ़ सकती हैं ब्याज दरें

महंगाई के चलते आरबीआई ने बढ़ाई रेपो दर, दिसंबर में फिर बढ़ सकती हैं ब्याज दरें
Business Diary
22 Oct 2026

फेस्टिव सीजन में महंगा हुआ हवाई सफर, एयरलाइंस कंपनियों ने इतने फीसदी बढ़ाया किराया!

फेस्टिव सीजन में महंगा हुआ हवाई सफर, एयरलाइंस कंपनियों ने इतने फीसदी बढ़ाया किराया!
Business Diary
21 Oct 2026

FSSAI बना रहा सख्त नियम ऑनलाइन खाना मंगाने वालों के लिए बड़ा बदलाव

FSSAI बना रहा सख्त नियम ऑनलाइन खाना मंगाने वालों के लिए बड़ा बदलाव
Business Diary
14 Oct 2026

सोने-चांदी के दाम में आई गिरावट, खुदरा खरीददारों की हुई बल्ले-बल्ले, जानें ताजा भाव!

सोने-चांदी के दाम में आई गिरावट, खुदरा खरीददारों की हुई बल्ले-बल्ले, जानें ताजा भाव!
Business
14 Oct 2026

क्या 15 अक्टूबर से नहीं लगेगा यूपीआई चार्ज? एमडीआर की तारीख बढ़ा सकती है सरकार!

15 अक्टूबर से नहीं लगेगा UPI चार्ज? MDR की तारीख बढ़ाने पर विचार
Business
08 Oct 2026

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर किया बड़ा फैसला, आम यूजर्स पर क्या होगा असर?

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर किया बड़ा फैसला, आम यूजर्स पर क्या होगा असर?
Business
08 Oct 2026

Amazon-Flipkart की बंपर सेल में बचेंगे हजारों रुपये! बस सही कार्ड से करें पेमेंट, जानें कैसे मिलेगा डिस्काउंट

Amazon-Flipkart की बंपर सेल में बचेंगे हजारों रुपये! बस सही कार्ड से करें पेमेंट, जानें कैसे मिलेगा
Business Diary
08 Oct 2026

हवाई सफर नहीं होगा और महंगा, जेट फ्यूल के बढ़ते दामों के बीच सरकार का धांसू प्लान

हवाई सफर नहीं होगा और महंगा, जेट फ्यूल के बढ़ते दामों के बीच सरकार का धांसू प्लान
Business Diary
07 Oct 2026

व्यापारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, स्टाफ के हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलेगी टैक्स छूट

व्यापारियों को मिल सकती है बड़ी राहत, स्टाफ के हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलेगी टैक्स छूट
Business
06 Oct 2026

सोने और चांदी के दाम में नहीं आया कोई बड़ा बदलाव , जाने क्या हैं आज के ताजा भाव?

सोने और चांदी के दाम में नहीं आया कोई बड़ा बदलाव , जाने क्या हैं आज के ताजा भाव?
Business Diary
06 Oct 2026

8वें वेतन आयोग में देरी की वजह से केन्द्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?

8वें वेतन आयोग में देरी की वजह से केन्द्रीय कर्मचारियों को कितना मिलेगा एरियर?
Business Diary
05 Oct 2026

जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा, गिरफ्तारी के बदलेंगे ये नियम

जीएसटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा, गिरफ्तारी के बदलेंगे ये नियम
Business Diary
05 Oct 2026

सरकार ने नेचुरल गैस की सीलिंग प्राइस बढ़ाई, CNG-PNG की कीमतों पर पड़ेगा असर?

सरकार ने नेचुरल गैस की सीलिंग प्राइस बढ़ाई, CNG-PNG की कीमतों पर पड़ेगा असर?
Business
05 Oct 2026

केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले DA का इंतजार खत्म, DA में 3% की बढ़ोतरी हुई तय?

केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले DA का इंतजार खत्म, DA में 3% की बढ़ोतरी हुई तय?
Business
01 Oct 2026

पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट तय! ग्राहकों को अब मिलेगी सिर्फ इतनी मात्रा

पेट्रोल-डीजल खरीदने की लिमिट तय! ग्राहकों को अब मिलेगी सिर्फ इतनी मात्रा
Business
30 Sep 2026

अक्टूबर-दिसंबर में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा करेगा,होम-कार लोन की बढ़ सकती है EMI

अक्टूबर-दिसंबर में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा करेगा,होम-कार लोन की बढ़ सकती है EMI
Business Diary
30 Sep 2026

महिला होने की चुनौती को बनाया अपनी ताकत

Turned the challenge of being a woman into a strength.
Startups
29 Sep 2026

अमेजन की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना स्टार्टअप

Quit Amazon job and started own startup.
Startups
29 Sep 2026

युवाओं को जॉब और इंटर्नशिप दिलाने की कोशिश

Efforts to secure jobs and internships for the youth.
Startups
29 Sep 2026

जियो के इस रिचार्ज में फ्री मिलेगा जियो हॉटस्टार और जेमिनी प्रो, 200 दिनों की वैलिडिटी और 500GB डेटा भी

जियो 2,025 रिचार्ज
Business
28 Sep 2026

आम लोगों को बड़ी राहत बैंक यूनियनों की 3 दिन की हड़ताल टली,IBA-UFBU की बैठक में बनी बात!

आम लोगों को बड़ी राहत बैंक यूनियनों की 3 दिन की हड़ताल टली,IBA-UFBU की बैठक में बनी बात!
Business
28 Sep 2026

सोने-चांदी की कीमतो में इस हफ्ते फिर आ सकता है उतार-चढ़ाव का तूफान!

सोने-चांदी की कीमतो में इस हफ्ते फिर आ सकता है उतार-चढ़ाव का तूफान!
Business Diary
28 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed