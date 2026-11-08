मुहूर्त ट्रेडिंग लाइव: बीएसई व एनएसई में 1 घंटे का विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र, जानें संवत 2083 की शुरुआत कैसे

दिवाली के पावन अवसर पर भारतीय शेयर बाजार (बीएसई और एनएसई) में एक घंटे के विशेष 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नए हिंदू कैलेंडर वर्ष 'संवत 2083' के आगमन के साथ ही निवेशकों में इस 1 घंटे के स्पेशल सत्र को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। हिंदू परंपरा के अनुसार, नए संवत वर्ष की शुरुआत में शेयर खरीदना समृद्धिकारक माना जाता है, जिससे पूरे साल सकारात्मकता बनी रहती है। विशेष सत्र के दौरान बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के लिए एक्सचेंज का पूरा समय और शेड्यूल क्या है?

एक्सचेंज द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, इक्विटी और एमसीएक्स दोनों बाजारों में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के लिए समय सीमा तय कर दी गई है।

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लॉगिन विंडो: ट्रेडिंग के लिए दोपहर 1:15 बजे से दोपहर 1:50 बजे के बीच लॉगिन करने की अनुमति दी गई है।

ट्रेडिंग के लिए दोपहर 1:15 बजे से दोपहर 1:50 बजे के बीच लॉगिन करने की अनुमति दी गई है। विज्ञापन विज्ञापन ब्लॉक डील विंडो: ब्लॉक सौदों के लिए समय दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक निर्धारित किया गया है।

ब्लॉक सौदों के लिए समय दोपहर 1:50 बजे से 2:05 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्री-ओपनिंग सेशन: मुख्य बाजार खुलने से पहले दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक प्री-ओपनिंग सत्र आयोजित किया जाएगा।

मुख्य बाजार खुलने से पहले दोपहर 2:05 बजे से 2:20 बजे तक प्री-ओपनिंग सत्र आयोजित किया जाएगा। कंटीन्यूअस ट्रेडिंग: मुख्य 1 घंटे का निरंतर ट्रेडिंग सत्र दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर शाम 3:30 बजे तक चलेगा।

दिवाली के दिन बीएसई के शेयरों का कुल मार्केट कैप कितना?

दीपावली के इस विशेष सत्र के दौरान बाजार में पंजीकृत कंपनियों के कुल बाजार मूल्य में मजबूत स्थिति देखी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बीएसई सेंसेक्स की सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण ₹5,03,06,805 करोड़ (₹503 लाख करोड़ से अधिक) के स्तर पर दर्ज किया गया है।

मुहूर्त ट्रेडिंग को लेकर विशेषज्ञों की क्या सलाह है और इसे कैसे सही तरीके से किया जाए?

स्टॉकग्रो के संस्थापक और सीईओ अजय लखोटिया के अनुसार, मुहूर्त ट्रेडिंग एक सुंदर परंपरा और अनुष्ठान है, न कि केवल त्वरित मुनाफा कमाने की कोई निवेश रणनीति। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी है कि 1 घंटे के इस सत्र में किसी मल्टिबैगर को खोजने की हड़बड़ी के बजाय इसे समझदारी से आयोजित करें।

मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए विशेषज्ञों की क्या राय?

पोर्टफोलियो की सफाई: जैसे दिवाली पर घर की सफाई की जाती है, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करें और उन शेयरों से बाहर निकलें जो अब आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल नहीं खाते।

जैसे दिवाली पर घर की सफाई की जाती है, वैसे ही अपने पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करें और उन शेयरों से बाहर निकलें जो अब आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। रीबैलेंसिंग: जो निवेश अपने मूल लक्ष्य से भटक गए हैं, उन्हें पुनर्संतुलित करें।

जो निवेश अपने मूल लक्ष्य से भटक गए हैं, उन्हें पुनर्संतुलित करें। सगुन की खरीदारी: मुहूर्त सत्र के दौरान अपनी लॉन्ग-टर्म वॉचलिस्ट में पहले से मौजूद किसी गुणवत्तापूर्ण शेयर को 'सगुन' के रूप में खरीदें।

मुहूर्त सत्र के दौरान अपनी लॉन्ग-टर्म वॉचलिस्ट में पहले से मौजूद किसी गुणवत्तापूर्ण शेयर को 'सगुन' के रूप में खरीदें। संवत 2083 के लिए वित्तीय नियम: इस शुभ अवसर का उपयोग अपनी मासिक निवेश राशि तय करने या बाजार में गिरावट के समय अपनाई जाने वाली रणनीति के नियम बनाने के लिए करें।

संवत 2083 की शुरुआत के दौरान किन शेयरों पर रहेगी नजर?

दिवाली पर आयोजित होने वाले विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान निवेशकों की नजर मुख्य रूप से बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और चुनिंदा लार्जकैप शेयरों पर रहेगी। विश्लेषकों और ब्रोकरेज हाउस कोटक नियो के तकनीकी आंकलन के अनुसार, नए संवत 2083 के लिए बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे मजबूत फंडामेंटल वाले शेयर निवेशकों की रडार पर प्रमुखता से रहेंगे। इसके अलावा, हालिया बाजार रैली में लार्जकैप और इंडेक्स हेवीवेट्स का दबदबा रहने के कारण निवेशक इन क्षेत्रों में सतत कमाई की रिकवरी और लिक्विडिटी पर भी ध्यान केंद्रित रखेंगे।



दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग भारतीय पूंजी बाजार की एक सांस्कृतिक और समृद्ध परंपरा है। यदि निवेशक इस एक घंटे के सत्र का उपयोग केवल शगुन के सौदों तक सीमित न रखकर अपने पोर्टफोलियो के पुनर्संतुलन और अनुशासनबद्ध निवेश नियम बनाने में करते हैं, तो यह संवत 2083 में उनके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबसे प्रभावी कदम साबित होगा।