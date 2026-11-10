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दिवाली के बाद दिल्ली में सोने के दाम में इजाफा, कीमतों में फिर से आएगी तेजी?

Tue, 10 Nov 2026 04:45 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Tue, 10 Nov 2026 04:45 AM IST
Gold prices in Delhi rise after Diwali; will they continue to climb?
दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। सोमवार को दिल्ली में 24 कैरेट यानी 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 600 रुपये महंगा होकर 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले शुक्रवार को सोने का भाव 1,46,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इस तरह दिवाली के बाद सोने की कीमतों में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। वहीं, चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ और यह सभी करों सहित 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। स्थानीय सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में आई तेजी और कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला। दरअसल, वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों को लेकर निवेशकों का रुख काफी महत्वपूर्ण होता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग बढ़ती है या इसकी कीमतों में तेजी आती है, तो भारतीय सर्राफा बाजार में भी इसका असर दिखाई देता है। 

इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी सोने के बाजार को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इससे वैश्विक महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर उम्मीदें बदलती हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान युद्ध की तीव्रता कम होने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई में सुधार होने से आने वाले समय में महंगाई का दबाव कम हो सकता है। यदि तेल की आपूर्ति सामान्य होती है और ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता आती है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। इसका असर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, सोने की कीमतों में आगे तेजी जारी रहेगी या गिरावट आएगी, यह कई अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करेगा। इनमें डॉलर की चाल, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी और भू-राजनीतिक परिस्थितियां प्रमुख हैं। निवेशक भी इन परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल दिल्ली के बाजार में सोना 1,46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,92,500 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बाजार के ताजा रुझानों और कीमतों पर नजर रखना जरूरी है।
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