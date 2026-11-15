Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Vishal excelled in the science model category, while Sakshi triumphed in the essay competition.

Uttarkashi News: विज्ञान मॉडल में विशाल और निबंध में साक्षी ने बाजी मारी

Sun, 15 Nov 2026 06:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 15 Nov 2026 06:40 PM IST
विज्ञापन
Vishal excelled in the science model category, while Sakshi triumphed in the essay competition.
फोटो सहित
विज्ञापन

बाल दिवस पर प्रतियोगिताओं एवं नवाचारी परियोजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन
उत्तरकाशी। पीएमश्री राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज मातली में बाल दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं नवाचारी परियोजनाओं की प्रदर्शनी आयोजित की गई। छात्र-छात्राओं ने विज्ञान और गणित के मॉडल प्रस्तुत किए। विज्ञान मॉडल में विशाल और निबंध में साक्षी ने बाजी मारी।

प्रतियोगिताओं के परिणामों में विज्ञान मॉडल एवं प्रदर्शनी में विशाल ने प्रथम, आजाद ने द्वितीय और नवीन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में साक्षी प्रथम, गौरी द्वितीय और सरस्वती तृतीय रहीं। पोस्टर प्रतियोगिता में हिमांशु प्रथम, संजना द्वितीय और जीविका तृतीय रहीं। योग प्रतियोगिता में आकाश, विशाल, लविश, माधव और नीरज की टीम विजेता रही, जबकि सामाजिक विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में हिमांशु की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गणित प्रतियोगिता में अश्मित, आस्था, अनुष्का, प्रियांशी, काजल और अभिषेक ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान निबंध, पोस्टर, विज्ञान मॉडल, सामाजिक विज्ञान मॉडल और योग प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। प्रधानाचार्य संदीप भट्ट ने विद्यार्थियों के नवाचारी प्रयासों की सराहना की। विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पीटीए अध्यक्ष दिनेश लाल, एसएमसी अध्यक्ष जलम दास, पीएलवी विपिन नौटियाल, राम लाल, प्लान इंडिया के सहयोगी विपिन जोशी, प्रेमा राणा, शाकम्बरी देवी, कार्यक्रम प्रभारी मनोज कुमार टम्टा, डॉ. अनिल प्रसाद नौटियाल, प्रकाश विद्वान आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed