Uttarkashi News: प्रियांजलि, नैतिक और अंश ने मारी बाजी

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मंगलवार को संकुल चंदेली में संकुल समन्वयक संतोष राणा के मार्गदर्शन में सामाजिक विज्ञान महोत्सव 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें संकुल के नौ में से सात उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में भाषण वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदेली की प्रियांजलि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि मॉडल निर्माण में उच्च प्राथमिक विद्यालय सौंदाड़ी के नैतिक कुमार विजेता रहे।सामान्य ज्ञान में इसी विद्यालय के अंश ने पहला स्थान हासिल किया। अब तीनों विजेता ब्लॉक स्तर पर संकुल का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में सुरेश शाह ने महोत्सव की रूपरेखा और प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। निर्णायक मंडल में हुकम सिंह, रोशन लाल एवं संतोष राणा शामिल रहे। इस अवसर पर शिक्षक रघुवीर सिंह रावत, बिजेंद्र रावत, भारत भूषण, यशवंत चौहान, निशा राणा आदि मौजूद रहे। संवाद