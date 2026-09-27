Uttarkashi News: मातृशक्ति के सम्मान के साथ आत्मनिर्भरता का लिया संकल्प

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बैठक का शुभारंभ मनमोहन सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि समाज के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। फेडरेशन की अध्यक्ष परमेश्वरी रावत ने बताया कि आराकोट क्षेत्र के 22 गांवों में 18 स्वायत्त स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इस मौके पर आजीविका समन्वयक सुनील गैरोला, खंड मिशन प्रबंधक मुकेश रावत, कृषि एवं पशुपालन सहायक प्रसार अधिकारी मनोज रावत, शशिवाला नौटियाल, विकास राणा आदि मौजूद रहे। संवाद

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पुरोला। आराकोट-बंगाण क्षेत्र में मातृशक्ति आत्मनिर्भर स्वायत्त सहकारिता क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार से जोड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के अंतिम गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।