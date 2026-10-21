Uttarkashi News: थिएटर वैन के माध्यम से लोगों को किया जागरूक

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डाक मेल दिवस पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दिवस बड़कोट उपमंडल क्षेत्र में थिएटर वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। अभियान का उद्देश्य डाक विभाग की सेवाओं को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को विभाग की योजनाओं से जोड़ना है। थिएटर वैन के माध्यम से लोगों को डाक विभाग की सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराया गया। विज्ञापन

डाक विभाग की ओर से उत्तराखंड में चलाया जा रहा अभियान शहरी क्षेत्रों के साथ स्थानीय स्तर पर भी सेवाओं के प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल है। इस दौरान डाक निरीक्षक बड़कोट उपमंडल और मेल ओवरसियर बड़कोट मौजूद रहे। संवाद डाक मेल दिवस पर चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते दिवस बड़कोट उपमंडल क्षेत्र में थिएटर वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। अभियान का उद्देश्य डाक विभाग की सेवाओं को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को विभाग की योजनाओं से जोड़ना है। थिएटर वैन के माध्यम से लोगों को डाक विभाग की सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराया गया।डाक विभाग की ओर से उत्तराखंड में चलाया जा रहा अभियान शहरी क्षेत्रों के साथ स्थानीय स्तर पर भी सेवाओं के प्रचार-प्रसार और जनसंपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल है। इस दौरान डाक निरीक्षक बड़कोट उपमंडल और मेल ओवरसियर बड़कोट मौजूद रहे। संवाद

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बड़कोट। डाक विभाग की सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अब मनोरंजक तरीके से आम लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसी उद्देश्य से भारतीय डाक विभाग की ओर से चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत थिएटर वैन बड़कोट पहुंची। बस स्टैंड पर स्थानीय लोगों को डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।