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Uttarkashi News: पुजेली-चपटाड़ी में गुलदार की दहशत

Mon, 09 Nov 2026 07:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Mon, 09 Nov 2026 07:07 PM IST
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Leopard terror in Pujeli-Chapatari
ग्राम सभा पुजेली एवं चपटाड़ी क्षेत्र के दोउंका तोक के ग्रामीणों ने की गश्त की मांग
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पुरोला। तहसील मुख्यालय से करीब तीन किलोमीटर दूर ग्राम सभा पुजेली एवं चपटाड़ी क्षेत्र के दोउंका तोक में पिछले कुछ दिनों से गुलदार की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में भय का माहौल बना है। हालत यह है कि लोग खेती-बाड़ी के कार्य के लिए अकेले खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने किसी भी अनहोनी से पहले वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और निगरानी तेज करने की मांग की है।
ग्रामीणों के अनुसार दो-तीन दिन पहले दोउंका गदेरे में गुलदार ने एक खच्चर को अपना शिकार बना लिया था। इससे पहले भी गांव के समीप एक घोड़े पर हमला कर उसे मार दिया था। दीपावली की रात भी गांव के पास गुलदार दिखाई दिया। ग्रामीणों का कहना है कि रविवार शाम गांव लौट रहे दो युवकों के सामने भी गुलदार आ गया था।
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युवकों के शोर मचाने पर वह जंगल की ओर भाग गया, जिससे एक बड़ी घटना टल गई। पुजेली निवासी श्यालिक राम नौटियाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से गुलदार गांव और दोउंका गदेरे के आसपास लगातार दिखाई दे रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और खेतीबाड़ी के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दिनों कृषि कार्य का महत्वपूर्ण समय है, लेकिन लोग गुलदार के भय से खेतों में जाने से भी घबरा रहे हैं।
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ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव के आसपास नियमित गश्त बढ़ाने, गुलदार की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि किसी प्रकार की जनहानि की घटना न हो। टौंस वन प्रभाग के रेंज अधिकारी नरोत्तम सिंह रावत ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को संबंधित क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है। उन्होंने ग्रामीणों से अकेले जंगल या खेतों की ओर न जाने, शाम और रात के समय विशेष सतर्कता बरतने तथा गुलदार दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना देने की अपील की है।
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