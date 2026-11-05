केदारताल हिमस्खलन हादसा: पश्चिम बंगाल के एक ही गांव के चार युवक लापता, चार ट्रैकर्स के मिले शव, रेस्क्यू जारी

केदारताल ट्रैक पर पश्चिम बंगाल के बाकुड़ा जिले साल्बनी गांव के चार युवक हिमस्खलन की घटना के बाद लापता हो गए हैं। इनके साथ पड़ोस गांव केशरा का युवक भी केदारताल ट्रैकिंग पर गया था। वह भी छह दिन से लापता है। ट्रैकर्स के परिजनों ने बताया कि यह लोग इससे पूर्व भी चार बार देश के विभिन्न ट्रैक पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। दूसरी ओर ट्रैकिंग की शौकीन लखनऊ की दो बहनों के लिए केदारताल आखिरी ट्रैक बन गया।

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