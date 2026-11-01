फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Demand to make Purola College a centre for back examinations

Uttarkashi News: पुरोला महाविद्यालय में बैक परीक्षाओं का केंद्र बनाने की मांग

Sun, 01 Nov 2026 06:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sun, 01 Nov 2026 06:36 PM IST
विज्ञापन
Demand to make Purola College a centre for back examinations
पुरोला। पीजी कॉलेज में पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं का केंद्र बनाए जाने की मांग को लेकर पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गोविंद सिंह ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने छात्रहितों को देखते हुए पुरोला और मोरी महाविद्यालय के छात्राओं की बैक परीक्षाएं पुरोला महाविद्यालय में ही आयोजित कराने का अनुरोध किया है।
विज्ञापन

पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गोविंद सिंह ने ज्ञापन में बताया कि पुरोला और मोरी महाविद्यालयों में अध्ययनरत अधिकांश छात्र-छात्राएं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में यदि बैक परीक्षाओं के केंद्र अन्य स्थानों पर बनाए जाते हैं तो विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उन्होंने विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है कि पीजी कॉलेज व मोरी महाविद्यालय के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं का केंद्र पुरोला महाविद्यालय में निर्धारित किया जाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed