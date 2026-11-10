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Udham Singh Nagar News: श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ हुई मां काली की पूजा

Tue, 10 Nov 2026 10:16 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 10:16 PM IST
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Worship of Goddess Kali conducted with reverence and devotion
रुद्रपुर। संजय नगर खेड़ा के वार्ड नंबर 11 में सार्वजनिक काली पूजा का आयोजन श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ हुआ। श्रद्धालुओं ने विधिविधान से मां काली की पूजा-अर्चना की।
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कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उन्होंने मां काली की पूजा कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन हमारी संस्कृति, परंपराओं और आस्था के प्रतीक हैं। ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा, प्रेम और एकजुटता की भावना मजबूत होती है। यहां मंदिर कमेटी की अध्यक्ष सरस्वती, उपाध्यक्ष कविता मंडल, चपला, महामंत्री पार्वती, सुमोला के अलावा प्रियंका विश्वास, रेख राय, उर्मिला, ग्रानती, रूपा, देवरानी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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