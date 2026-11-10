Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Digital Life Certificate camp set up at the railway station

Udham Singh Nagar News: रेलवे स्टेशन पर लगा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र शिविर

Tue, 10 Nov 2026 10:19 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 10 Nov 2026 10:19 PM IST
विज्ञापन
Digital Life Certificate camp set up at the railway station
काशीपुर। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और उनके आश्रितों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक) के निर्देश पर स्टेशन प्रबंधक कार्यालय में आयोजित शिविर में करीब तीन दर्जन पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए। शिविर में मुख्य कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक सीपी वर्मा ने पेंशनरों के प्रमाणपत्र तैयार कराने में सहयोग किया। उन्होंने कहा कि अब पेंशनरों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहां सेवानिवृत्त पेंशन एसोसिएशन के संजय नंदा, मदन पाल सिंह, शेर सिंह, सुदर्शन विश्वकर्मा, स्टेशन प्रबंधक तेजपाल सिंह, सीटीआई कनिका प्रसाद, संजय राय आदि थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed