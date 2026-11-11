Udham Singh Nagar News: दिवाली मेले से महिलाओं कमाए 10 लाख से ज्यादा

विज्ञापन

--

--

--

--

मेले में महिलाओं ने घर में बने अचार, पापड़, दीये, मोमबत्ती, सजावट का सामान, हैंडलूम, जूट बैग, मिट्टी के बर्तन, ऊनी कपड़े और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए थे। स्वदेशी सामान को लोगों ने हाथों-हाथ खरीदा। मेले का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके हुनर को बाजार देना था। नगर निगम ने महिलाओं को निशुल्क स्टॉल, लाइट और सुरक्षा की सुविधा दी थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला।महिलाओं का कहनापहली बार इतनी बड़ी बिक्री हुई है। दीये और सजावट के सामान से ही अच्छी कमाई हो गई। अब हर साल मेले का इंतजार रहेगा। - सुनीता रावत, काशीपुरघर में बने अचार और पापड़ लोगों को बहुत पसंद आए। तीन दिन में ही सारा माल खत्म हो गया। यह मेला हमारे लिए लक्ष्मी लेकर आया। - रेखा मंडल, दिनेशपुरहाथ से बने जूट बैग और सजावट के सामान को लोगों ने खूब सराहा। अब हम ऑनलाइन भी बेचने की सोच रहे हैं। - गीता बिष्ट, रुद्रपुरमिट्टी के दीये और मूर्तियों की खूब मांग रही। नगर निगम का धन्यवाद, जिसने हमें मंच दिया। अब हम खुद का रोजगार बढ़ाएंगे। - मंजू शर्मा, गदरपुरकोटयह मेला सिर्फ बिक्री का मंच नहीं था बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास का उत्सव था। महिलाओं ने साबित कर दिया कि हुनर को बाजार मिले तो वे किसी से कम नहीं रहेंगी। आगे भी ऐसे मेले लगाए जाएंगे ताकि लोकल उत्पादों को बढ़ावा मिले और महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। - विकास शर्मा, मेयर, रुद्रपुर