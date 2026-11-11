Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Road construction from Pipliya Road to the railway crossing has begun.

Udham Singh Nagar News: पिपलिया रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क निर्माण शुरू

Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
विज्ञापन
Road construction from Pipliya Road to the railway crossing has begun.
बाजपुर। गांव बाजपुर में पिपलिया रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी इस सड़क के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
विज्ञापन

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तासुब्बूर अली उर्फ सोनू ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रयास से राज्य योजना के तहत 2.56 किमी सड़क निर्माण के लिए 1,80,73,000 रुपये मंजूर किए गए। बुधवार को लोनिवि ने निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बनने के बाद उन्हें रोजाना होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वहां उप प्रधान इसरार अली, परमजीत सिंह, सुखबीर सिंह, जसवीर सिंह, मतलूब अहमद, जावेद अली, मोहम्मद रफीक, विलायत हुसैन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

इधर, विधायक निधि से गांव भीकमपुरी सिंधी में भी मार्ग निर्माण का शुभारंभ किया। वहां जिपं प्रतिनिधि जसपाल सिंह बिल्लू, सुखवंत सिंह, दलीप, अभिषेक तिवारी, संतोष सिंह आदि मौजूद थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed