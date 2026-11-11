Udham Singh Nagar News: पिपलिया रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क निर्माण शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 11 Nov 2026 10:53 PM IST
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बाजपुर। गांव बाजपुर में पिपलिया रोड से रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ी इस सड़क के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तासुब्बूर अली उर्फ सोनू ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रयास से राज्य योजना के तहत 2.56 किमी सड़क निर्माण के लिए 1,80,73,000 रुपये मंजूर किए गए। बुधवार को लोनिवि ने निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बनने के बाद उन्हें रोजाना होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वहां उप प्रधान इसरार अली, परमजीत सिंह, सुखबीर सिंह, जसवीर सिंह, मतलूब अहमद, जावेद अली, मोहम्मद रफीक, विलायत हुसैन आदि मौजूद रहे।
इधर, विधायक निधि से गांव भीकमपुरी सिंधी में भी मार्ग निर्माण का शुभारंभ किया। वहां जिपं प्रतिनिधि जसपाल सिंह बिल्लू, सुखवंत सिंह, दलीप, अभिषेक तिवारी, संतोष सिंह आदि मौजूद थे। संवाद
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ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तासुब्बूर अली उर्फ सोनू ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के प्रयास से राज्य योजना के तहत 2.56 किमी सड़क निर्माण के लिए 1,80,73,000 रुपये मंजूर किए गए। बुधवार को लोनिवि ने निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बनने के बाद उन्हें रोजाना होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। वहां उप प्रधान इसरार अली, परमजीत सिंह, सुखबीर सिंह, जसवीर सिंह, मतलूब अहमद, जावेद अली, मोहम्मद रफीक, विलायत हुसैन आदि मौजूद रहे।
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इधर, विधायक निधि से गांव भीकमपुरी सिंधी में भी मार्ग निर्माण का शुभारंभ किया। वहां जिपं प्रतिनिधि जसपाल सिंह बिल्लू, सुखवंत सिंह, दलीप, अभिषेक तिवारी, संतोष सिंह आदि मौजूद थे। संवाद
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