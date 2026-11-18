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जसपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की कार्यप्रणाली और व्यवहार से नाराज जसपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहा। मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की उपाध्यक्ष सुशीला मेहता ने अपना समर्थन दिया। बार एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार जोशी ने बताया कि जसपुर बार के समर्थन में मंगलवार को सितारगंज में भी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने धरना दिया। इससे पहले सोमवार को ऊधमसिंह नगर के जिला जज सिकंद कुमार त्यागी समेत विभिन्न बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों ने जसपुर पहुंचकर अधिवक्ताओं से वार्ता की थी लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अधिवक्ताओं ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है।