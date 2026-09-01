Udham Singh Nagar News: एसबीएस कॉलेज में यूजी और पीजी की कक्षाएं शुरू

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रुद्रपुर। एसबीएस पीजी कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू हो गई है। कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाएं संचालित होने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया भी जारी है। कॉलेज में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के अंतर्गत विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र अध्ययन कर रहे हैं। स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकॉम और स्नातकोत्तर स्तर पर एमए, एमएससी, एमकॉम सहित विभिन्न विषयों में पढ़ाई हो रही है। प्राचार्य प्रो. डॉ. अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि कॉलेज प्रशासन का प्रयास है कि प्रवेश प्रक्रिया के साथ शैक्षणिक गतिविधियां भी समयबद्ध तरीके से संचालित हों जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। संवाद